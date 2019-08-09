利奇馬掃北台 累計5.1萬戶停電 10:592019/08/09 中時 王玉樹 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃市復興區因部分居民居住在土石流潛勢區，8日下午起紛紛進行撤村。（邱立雅翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 利奇馬颱風侵台，截至今（9）日上午10時，全台曾停電戶數累計5萬1091戶，主要在雙北、桃竹等北部地區，其中多數已復電，僅剩4619戶仍停電。 台電表示，停電區域包括台北市、新北市、桃園市及新竹縣等地。其中台北停電1938戶，主要集中在北投區及中山區。新北市平溪區、新莊區共停電413戶，桃園市復興停電545戶，以及新竹縣新埔鎮、關西鎮、新豐鄉、湖口鄉一帶停電約1568戶。 (中時 ) #停電 #颱風 #利奇馬 也許您會感興趣 推薦閱讀 利奇馬不排除直撲台灣 週四、五威脅最大 07:522019/08/05 生活 「利奇馬」密集閃電爆發 彭啟明驚：颱風很有料 10:132019/08/05 生活 利奇馬將升格中颱 周三開始影響台灣 11:282019/08/05 生活 《翻爆午間精選》利奇馬恐升格中颱 周三影響台灣 12:122019/08/05 生活 利奇馬路徑西修 各國預測曝光「中心恐登陸東北角」 12:332019/08/05 生活 第10號颱「柯羅莎」最快明生成 未來路徑曝光 17:572019/08/05 生活 利奇馬恐增強為中颱 氣象局曝陸警機率 18:192019/08/05 生活 利奇馬恐成中颱 明起擾台 04:102019/08/06 生活新聞 利奇馬恐變「西北颱」吳德榮：是颱風季中最強的 08:142019/08/06 生活 防範利奇馬颱風 水利署召開會議強化戒備 09:272019/08/06 生活 生活熱門新聞 強颱不強！網樂撿颱風假 氣象局回應了 - 生活 颱風假去哪？百貨營業時間一覽表 - 生活 不斷更新》利奇馬變中颱 4縣市解除陸警 - 生活 利奇馬威力不如預期？大雨熱區晚間轉進這裡 - 生活 利奇馬西折!2關鍵影響北台風雨強弱 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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