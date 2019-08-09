利奇馬颱風侵台，截至今（9）日上午10時，全台曾停電戶數累計5萬1091戶，主要在雙北、桃竹等北部地區，其中多數已復電，僅剩4619戶仍停電。

台電表示，停電區域包括台北市、新北市、桃園市及新竹縣等地。其中台北停電1938戶，主要集中在北投區及中山區。新北市平溪區、新莊區共停電413戶，桃園市復興停電545戶，以及新竹縣新埔鎮、關西鎮、新豐鄉、湖口鄉一帶停電約1568戶。

(中時 )