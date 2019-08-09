因機師（飛行員）參與針對打砸香港員警的示威行動，以及公司員工洩露警員航班資訊，香港國泰航空9日發布聲明，宣稱國泰航空一貫支持「一國兩制」，以及承認香港乃中國的一部分。部分員工的個人行為並不代表公司的立場，國泰集團非常珍視在香港和中國內地發展業務的機會，擁護「一國兩制」。

國泰航空聲明稱，我們留意到近期有關國泰航空及部分員工參與香港相關活動的報導見諸報端，對此我們高度關注。

我們想重申的是國泰航空一貫支持「一國兩制」以及承認香港乃中國的一部分。我們堅決反對任何危害香港和平與穩定，以及影響航空安全的任何行動，部分員工的個人行為並不代表公司的立場。

國泰航空始終把旅客的安全視作首要考量，我們對於任何有可能威脅航空安全的不當且不專業的行為都保持零容忍，一經發現，嚴肅處理。

香港在「一國兩制」方針和《基本法》的保障和規範下享有高度自治，同時也享有了與中國內地發展更緊密的包括經貿往來的許多良機，國泰集團非常珍視在香港和中國內地發展業務的機會。我們看好中國內地和香港的長遠發展，依然持續投入並大力發展相關業務，以實際行動為香港投下信心一票、擁護「一國兩制」。

我們堅信社會的穩定與繁榮符合香港發展的根本利益，國泰集團將繼續致力於促進香港及中國內地的長期經濟發展。

《環球時報》近日報導，一家航空公司出盡風頭，先是逾3000名員工參與罷工，後有員工洩露港警航班資訊，還放縱被控暴動罪副機長執飛，並曝出機載娛樂系統內公然認可「台獨」、「港獨」，有大陸網友直接喊話：香港國泰航空，出來解釋一下。

(旺報 )