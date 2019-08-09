2020大選至今局勢未定，外傳鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平與台北市長柯文哲，3人將結盟力抗高雄市長韓國瑜。更有消息指出，韓在飯局中，當面請王做自己副手，媒體人黃暐瀚直言：「這是不可能的事！」要外界能對政治能有自己的想像，但政治手法絕對沒有那麼粗糙。

黃暐瀚在政論節目指出，那天晚上的飯局是由國民黨榮譽黨主席連戰作東，但席上的狀況，大家也不要想太多。黃直言：「電影可以看，可是你不要有自己幻想！」表示在政治場域中，不可能會有一坐下來，韓國瑜就問王金平「不然你當我副手好不好？」這是不可能的事情！

黃暐瀚表示，這樣的話不僅從頭到尾都沒有提，而且大家對政治可以有自己的想像，但政治手法絕對沒有那麼粗糙！這樣的話，不但不會在那麼多人面前問，甚至不會直接去問。

此外，黃暐瀚也補充，據他所了解，已經有不只一組以上的重要人士，跑去跟王金平說：「來當韓國瑜的副手好不好？」但王也確定回說：「我不要！因為我要選到底！」至於王要如何選到底？是要開始進行連署，還是當郭台銘的副手？這些未可知。

不僅如此，黃暐瀚也透露，就連王金平都跟自己的親密幕僚表示：「我也不知道我要怎麼選到底？但是我就是不要當韓國瑜的副手！」但這話不是在飯局席間，由王直接告知。甚至，那晚連戰邀王晚餐，還遭王拒絕認為「沒什麼好談的」，因王早與郭台銘結盟，但連堅持要，王基於對連的尊重才去的。

(中時電子報)