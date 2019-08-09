利奇馬來襲，苗栗山區風雨漸強，泰安鄉已宣布停班停課。（巫靜婷翻攝）

強颱「利奇馬」襲台，9日全台8縣市停班停課，卻引來「沒放假」的苗栗民眾不滿，認為氣象局已將苗栗列入警戒區，苗栗縣壓軸宣布卻選擇不放假，紛紛湧入縣長徐耀昌的臉書痛罵，縣議員曾玟學也發文質疑颱風放假標準選前選後不一，引來網友熱議。

利奇馬來襲除了北部及東部地區首當其衝，中央氣象局也將台中、苗栗、新竹、桃園列為警戒區，8日晚間7點，北北基提前宣布隔日停班停課，接著桃園、新竹、宜蘭、連江等縣市也跟進，苗栗縣直到晚間9點半才宣布「照常上班上課」，引來大批網友灌爆縣長徐耀昌臉書。

有網友留言痛批徐，「住山區的縣民你有想過怎麼辦嗎？下完雨土石坍塌的危險」、「真的很有事！警戒都擴到苗栗了，颱風外圍更是風大雨大的，都不知那有多麼危險，真不知在想什麼！」，還有網友哀怨表示「人家北北基同步，你苗栗就硬要跟桃竹不同調」、「以後不能稱桃竹苗，要稱桃竹、苗」。

縣議員曾玟學隨後在個人臉書發文質疑縣府對於颱風放假標準不一，指出去年的瑪利亞颱風假苗栗幾乎沒太多風雨，但基於共同生活圈和做災後清理，縣府還是放了颱風假，預防意外也降低風險，當時縣長還批評台北市不放假是特立獨行，並說明「不能單以強風豪雨做為依據，以免造成民眾的困擾。」

曾玟學表示，縣長選前選後的颱風放假標準似乎有差別，但只希望建立統一的放假標準才不會讓縣民無所適從。

苗栗縣政府回應，停班停課標準是依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定辦理，昨日氣象局預測9日00時至18時風力5至6級、陣風8至9級，未達放假標準；9日02時至10日02時，24小時雨量預測值平地200至300毫米、山區400至600毫米，平地也未達停班停課標準。

雖然山區降雨量已達標，但縣府考量各地區地形、雨量影響不同，授權各鄉鎮市公所有致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，得自行通報停止上班上課，目前泰安鄉公所因風雨漸強已宣布於10點起停班停課。

(中時 )