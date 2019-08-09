「大王」要回來了！王柏融7月9日因接球造成右肩挫傷，隨後下放二軍休養復健，當時預計會休養四週，果然「超準時」要在明日回歸一軍，對戰軟銀的比賽中有望復出。火腿雖仍在洋聯戰績排行第2，不過8月以來7場比賽僅拿下1勝，打擊火力正低迷，王柏融重返一軍要適時展現打擊能力，才能不負球團對他的信任。

王柏融受傷後曾回台短暫復健，接著在7月31日開始二軍實戰，8月1日敲出二軍首安同時也是首轟，接著連續6場比賽都敲出安打。昨日先發扛下第四棒，2人出局、滿壘關鍵時刻敲安，也吹起火腿的反攻號角，總計3打數1安打2打點，目前在二軍累積打擊率為3成81，近5場比賽打擊率更高達5成，雖然目前還無法上場守備，不過手感正火燙的王柏融也被球團的總經理吉村浩點名，「要借重他的打擊能力。」

火腿隊剛遭到歐力士3連戰橫掃，8月以來僅贏1場比賽，接下來要對上戰績龍頭的軟銀，目前2隊保持3.5場勝差，因此火腿若想要拉下軟銀坐上王位，明日開始的3連戰更顯得重要。王柏融肩傷後的二軍出賽，累計17打數7安打4打點，打擊狀況正好，下二軍「滿月」後將要重返一軍戰場，王柏融做出承諾，「我會盡我所能為球隊的勝利做出貢獻。」

王柏融受傷前共出賽69場比賽，敲出71支安打含3發全壘打，有32分打點，打擊率2成81。

(中時電子報)