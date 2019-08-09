新北市新店警分局警員利用臉書幫忙走失的柯基犬找到主人。（葉書宏翻攝）

新北市新店警分局深坑分駐所警員黃博晟日前下午擔服值班勤務時，遇一民眾帶著一隻柯基犬走進所內，向警方表示小狗在深坑區文化街附近社區徘徊許久，因找不到小狗的主人，碰巧假日動物醫院休息無法掃描晶片，只好把小狗帶來派出所，希望新店警方能夠幫忙尋找小狗主人。

擔服值班勤務的黃員當下就將小狗走失訊息張貼在地方臉書社團內，請大家幫忙協尋小狗主人並留下派出所的連絡電話，希望能夠讓小狗主人看到。

沒過多久，小狗主人賴姓女子便急忙地跑進派出所，並向警方表示稍早出門時小狗突然衝出家門就不見了，後來家人遍尋不著不知道該怎麼辦，正在著急時家人剛好就在臉書社團中發現員警的貼文，便趕緊前來把小狗領回。

賴女對新店警方積極找尋飼主還暫時幫忙照顧小狗一事表示十分感謝，稱若非警方善用臉書社群功能，恐難找回飼養多年的毛小孩，真的非常謝謝新店警方的幫忙。

(中時 )