你能想像在街頭鬥牛打到一半，突然有NBA球星高喊我要加入的場景嗎？別懷疑，這真的發生了，根據《TMZ》爆料，包含卓雷蒙格林、考辛斯、布雷索、沃爾等球星前往巴哈馬度假，竟然穿拖鞋就跟當地街頭鬥牛球員正面對決。

從影片中可以看到，今年夏天才剛跳槽湖人的考辛斯，一上場就跟對方1對1鬥牛，就算他沒採用擅長的禁區單打「欺負」對手，卻頻頻在外線跳投命中，也讓對方清楚看出NBA等級實力，格林與布雷索隨後也加入打起3對3鬥牛。

不過巫師明星後衛沃爾的現身鬥牛場，確實讓人有點意外，因為他在今年1月才因阿基里斯腱撕裂提前報銷，下季都還無法確定能否上場，但在影片當中並未看到沃爾上場身影，或許他只是跟著考辛斯、布雷索、格林等人瞎起鬨而已。

根據《TMZ》報導，這些球星大約停留30到45分鐘就走了，更對每個人態度都很友善，畢竟考辛斯、沃爾與布雷索都是肯塔基大學隊友，格林上季則在勇士跟考辛斯聯手過，一起前往巴哈馬度假並不意外，但他們也太平易近人了。

(中時電子報)