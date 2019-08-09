《復仇者聯盟4：終局之戰》除了隱藏許多彩蛋，等待粉絲去挖掘出來，此外更釋出刪減片段，也讓票房打敗阿凡達創下影史冠軍，不過導演羅素兄弟近日受訪時，再度爆料仍有許多重要的彩蛋，至今還沒被影迷發現，立刻掀起議論。

導演羅素兄弟在《Reddit AMA》回答網友問題，被問到《復仇者聯盟4：終局之戰》是否還有未找到的彩蛋，他們毫不掩飾直接回應：「是的」，事實上除了《星際異攻隊》還有1個沒被發現的彩蛋之外，有網友發現《復仇者聯盟4：終局之戰》結尾時，蜘蛛人回到學校與好友見面相擁時，疑似出現「關史黛西」的背影，該名女子留著金黃色長髮、穿著黑色蜘蛛網短裙、背著粉紅色背包，外貌特徵完全不謀而合。

除了劇情暗藏彩蛋，也有眼尖網友發現劇情也出現嚴重失誤，就是美國隊長和薩諾斯對戰後，盾牌還遭打爛到只剩下半個，此時剛好所有英雄返回戰場支援，而鏡頭拉遠讓所有英雄一一入鏡時，竟發美國隊長的盾牌竟完好無缺，對此有網友表示連這幕都能察覺，直呼粉絲的眼睛真的太利了。

(中時電子報)