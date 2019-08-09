台北市長柯文哲臉書專頁因組黨後，傳出掉了1萬名粉絲，外界認為是有人刻意號召退出，甚至是綠營網軍操作，柯文哲9日對此回應，做一件事不見得每個人百分百贊成，坦白講組黨這件事正反意見都有，但若要進立法院，不分區立委34席還是要又政黨組織。

柯文哲臉書粉絲傳出在組黨後掉了1萬多名，柯文哲表示，做一件事不見得每個人百分百贊成，組黨這件事情正反意見都有，有人說組黨就失去無黨特色，但在現有憲政體制下，若要進立法院，不分區立委34席還是要有政黨組織。

柯文哲說，有時在現有基礎之上，再去思考怎麼做最佳調整，組黨是見仁見智、正反意見都有，所以有人退掉，也是預期中的事。

至於外界認為有網軍操作，柯文哲指出，1450（意指網軍）不可能領錢不做事啊，還是要做事，這也是沒有辦法的事。

此外，柯文哲妻子陳佩琪在臉書抱怨1450，柯文哲則認為，這滿正常的，1450總不能領了錢不做事，有時候被網軍攻擊那也應該的，不然那些年輕人領了錢不做事？哪有這回事。

(中時 )