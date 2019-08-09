台北市長柯文哲臉書專頁因組黨後，傳出掉了1萬名粉絲，外界認為是有人刻意號召退出，甚至是綠營網軍操作，柯文哲9日對此回應，做一件事不見得每個人百分百贊成，坦白講組黨這件事正反意見都有，但若要進立法院，不分區立委34席還是要又政黨組織。
柯文哲臉書粉絲傳出在組黨後掉了1萬多名，柯文哲表示，做一件事不見得每個人百分百贊成，組黨這件事情正反意見都有，有人說組黨就失去無黨特色，但在現有憲政體制下，若要進立法院，不分區立委34席還是要有政黨組織。
柯文哲說，有時在現有基礎之上，再去思考怎麼做最佳調整，組黨是見仁見智、正反意見都有，所以有人退掉，也是預期中的事。
至於外界認為有網軍操作，柯文哲指出，1450（意指網軍）不可能領錢不做事啊，還是要做事，這也是沒有辦法的事。
此外，柯文哲妻子陳佩琪在臉書抱怨1450，柯文哲則認為，這滿正常的，1450總不能領了錢不做事，有時候被網軍攻擊那也應該的，不然那些年輕人領了錢不做事？哪有這回事。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。