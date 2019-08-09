疾病管制署今天公布台南新增1例本土登革熱病例，官員表示，這名病例為東區大同里60多歲男性，近期無出國史，於8月6日陸續出現發燒、噁心、食慾不振、嘔吐、背部皮疹等症狀，隔日晚間症狀未改善前往就醫，8月8日通報並於夜間確診感染登革病毒第二型，同住家人目前無疑似症狀，目前個案住院治療中。

疾管署官員指出，個案活動地以住家及歸仁區工作地為主，由於其住家距離日前確診的東區大同里及中西區開山里個案150公尺內，初步研判其於居住地東區大同里或活動地周邊社區感染的可能性較高，但感染源尚待近一步釐清。衛生單位已針對個案居住活動地於8月8日執行噴霧壓罐作業，及住家周邊之孳生源調查與清除。

依疾管署統計，今年截至8月8日國內累計68例本土登革熱病例，分別為高雄市49例，其中三民區37例、前鎮區及鳳山區各3例、左營區2例，鼓山區、路竹區、旗津區及苓雅區各1例；台南市18例，其中東區7例、中西區4例、南區及安南區各2例，永康區、左鎮區及新化區各１例；桃園市中壢區1例。另有291例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署官員強調， 受利奇馬颱風及其外圍環流影響，部分地區可能出現豪大雨，由於降雨後一周為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查並澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。

另颱風豪雨過後易產生污水、污泥或災害廢棄物，疾管署呼籲民眾，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物如鐵釘、鐵片等刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。淹水地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用；居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭。

(中時 )