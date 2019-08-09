強颱利奇馬暴風圈今天凌晨觸陸後減弱，台鐵宣布，今西部幹線北上列車將自11時29分起陸續恢復行駛，南下列車將自12時28分起陸續復駛；東部幹線區間車將自中午12時起復駛，對號列車則將自下午1時58分起陸續恢復行駛。

台鐵今上午10時45分宣布，根據中央氣象局第9號颱風第14報，西部幹線(基隆-潮州間)，基隆-彰化間對號列車，下行列車自125次(七堵站12:28分開)恢復行駛，上行列車自116次(彰化站11:29分開)恢復行駛。區間車：正常行駛。

東部幹線(八堵-花蓮間)：對號列車，上行列車自223次(花蓮站13:58分開)恢復行駛，下行列車自232次(樹林站14:05分開)恢復行駛，其中177次花蓮-七堵間停駛。區間車：八堵-花蓮自12時起恢復正常行駛。

至於支線：平溪線、深澳線、內灣線本日停駛，其餘支線(六家線、集集線、沙崙線)正常行駛。

公路總局指出，目前台7線32.5K出現零星落石，待風雨稍歇進場清除，是目前唯一傳出災情的道路。另台7線北橫公路（羅浮~西村）、台9甲線（烏來~孝義）進行預警性封閉，預計9日12時開放通車；台8臨37線中橫便道，9日暫停開放。

民航局表示，受利奇馬颱風影響，今日截至上午10時止，國內線取消138架次，國際航線取消383、延誤165架次。

航港局統計，今日共有16航線，計110航次停航。

新北捷運公司宣布，淡海輕軌達復駛標準，將依標準作業程序進行巡軌與相關營運整備工作，並於下午2點恢復營運，營運班距為20分鐘。

(中時電子報)