三峽義消及秀川里志工將水燈排搬到長青活動中心存放，後方則是三峽清水祖師廟。（陳俊雄翻攝）

三峽水燈節三座巨大水燈排，為避免遭到強颱利奇馬強風損毀，在三峽義消及秀川里志工合作下暫時搬到長青活動中心存放，三峽秀川里長李楷瑞表示，考量風雨仍大，原本今晚搬回水燈排的計畫將延至明天下午，希望在所有工作人員的合作下，讓明晚的水燈節活動圓滿舉行。

三峽水燈節活動復辦後，每年水燈節主角的巨大竹製水燈排，都是由10多位老師傅在下班後於宰樞廟埕製做，今年由於強颱利奇馬攪局，水燈排製做完成後，也立即在8日下午在三峽義消及秀川里志工合作下，齊力抬到中山路的長青活動中心暫時存放。

李楷瑞表示，除了水燈排要避颱風，為了避免已被列為新北市市定古蹟的宰樞廟遭毀，原本在廟前搭建的棚架帆布也同時撤除，另有鑑今日風雨仍大，原本晚間要搬回廟埕的水燈排，也改在10日中午1點再運回宰樞廟。

李楷瑞指出，由於晚間就要舉辦水燈節，明天搬運工作相當緊湊，屆時除了要重新組合棚架、搭建帆布，三峽區公所人員及秀川里志工也要再度出動將水燈排毫髮無損的搬回宰樞廟。

另為吸引更多民眾參與三峽水燈節活動，10日晚間的水燈節現場也將供應免費由秀川里志工團合力完成的油飯、炒米粉、肉羹湯、炒麵、綠豆湯，以及當日現煮的冰涼紅茶、洛神花茶，盛大迎接一年一度的三峽水燈節。

(中時 )