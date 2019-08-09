LIVE／洪秀柱記者會

曾經歷「換柱」的國民黨前主席洪秀柱低調遷籍台南，將挑戰現任民進黨立委王定宇，盼投身艱困地區，激勵藍營士氣。洪今（9）受訪，表示自己的出征，就像老骨頭為年輕人開疆闢土。更透露，上次選舉曾建議國民黨中央委員連勝文去台南選，但可惜人各有志。

洪秀柱表示，聽說台南立委王定宇獲極高票數勝利，是超強大對手。王在民進黨中是個優秀、有戰力的人才，雖立場與藍營不同，但仍是足以尊敬的對手。反觀藍營，盼自己這把老骨頭的出征，能為國民黨年輕人開疆闢土。台南選情縱然艱困，他也認為無所畏懼。至於是否徵召？則看黨內評估，一切以黨的考量為主。

洪秀柱強調，2016年的「換柱」，對自己當然有傷害，這本不在人生規畫內，當時秉持「你們都不來那就我來」的心情，但事過境遷也沒什麼好再多說的。如今自己最憂慮國民黨世代交替的問題，希望自己能為新世代開路，為黨培養年輕、有戰力的人，讓他們去當不分區立委歷練，說不定4年後就能為黨打勝仗。

此外，洪秀柱也直言，連勝文應該算是「大老」了！透露上次選舉，自己曾建議連去台南選，但人各有志，他志於台北市長，這也沒什麼好說的。

(中時電子報)