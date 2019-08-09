23歲的英倫個性女聲媚布兒(Mabel)，8月2日迎來個人首張專輯《High Expectations/魅惑出擊》，專輯發布後一舉擠進英國金榜亞軍，成績直接超越有樂壇冠軍王之稱的饒舌天王德瑞克(Drake)！

媚布兒集R&B風格於一身，自5歲起就立志當歌手，其中被鄉民冊封為「分手國歌」的全球破億串流主打 「Don’t Call Me Up」突破英國榜三季冠軍及白金銷售認證；「Mad Love」更是在YouTube有著超過2400萬次點閱人次，這兩首單曲讓媚布兒在專輯發布前就引起巨大迴響，更被外媒FADER讚譽為「英國近年來最佳R&B歌手」。

23歲的媚布兒推出首張專輯《魅惑出擊》。（環球音樂提供）

媚布兒本名Mabel Alabama Pearl McVey，生長於音樂世家，得天獨厚的背景讓她從小就受到音樂薰陶，且因在英國和瑞典兩地長大，讓媚布兒經常有旅行的機會，也因此接觸到許多不同的音樂風格。媚布兒正式打響知名度是在2015年釋出生涯首支單曲「Know Me Better」，緊接著在2017年靠著與英倫饒舌詩人Kojo Funds釋出單曲「Finders Keepers」，一舉登上英國金榜單曲排行前十名。之後陸續釋出的作品「My Lover」、「Ring Ring」等歌曲，至今也在YouTube累積超過2億次觀看，突破10億次串流，在英國有逾350萬張銷售數字。

甫發行的全新專輯《High Expectations/魅惑出擊》可以說是媚布兒的人生故事，她表示先前釋出的作品都是在為這張專輯鋪路，並希望透過音樂訴說自己的故事，傳遞訊息給大眾。媚布兒甚至將專輯名稱刺在自己身上，表示這是一張關於年輕人講述愛情、身分認同、女性力量及談論身心健康的專輯，曾患焦慮症的她希望用音樂傳達正能量。

(中時 )