影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）四度聯手導演丈夫巴特佛萊林區（Bart Freundlich）推出的新作《你願意嫁給我老公嗎？》，茱莉安摩爾首度以主演及製片身分深度參與電影製作，更親自為本片選角，找來金球影后蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）同台飆戲，茱莉安摩爾說：「蜜雪兒是我的首選，我親自寫信給她，希望她擔任電影的女主角，當她答應的那一刻，我和我先生都興奮極了！」

茱莉安摩爾（左）指定蜜雪兒威廉絲飆戲。（CATCHPLAY提供）

電影《你願意嫁給我老公嗎？》描述由蜜雪兒威廉絲飾演的慈善家伊莎貝爾，為了印度孤兒院的經營，遠赴紐約與茱莉安摩爾飾演的企業家泰瑞莎見面並受邀參加其女兒的婚禮，卻意外在婚禮上發現多年前不歡而散的前男友竟是新娘的父親。故事錯綜複雜的關係和角色細膩動人的感情都讓茱莉安摩爾非常有感，因此決定首度擔任製片，她說：「剛出道的時候，作為一個年輕演員，你只想把握所有機會、無所不試。接著你會覺得自己有責任去找尋好導演和好角色。而現在，我終於第一次去籌備、發展自己想要的故事內容了。」

《你願意嫁給我老公嗎？》描述獻身公益的伊莎貝爾（蜜雪兒威廉絲飾）在印度經營孤兒院，某日，身價千萬的知名企業家泰瑞莎（茱莉安摩爾 飾）表達了贊助的意願，於是伊莎貝爾決定飛往紐約爭取機會，過程中更被邀請參加泰瑞莎女兒的婚禮，看似毫無關聯的一切，卻在伊莎貝爾和舊愛意外重逢後掀起波瀾，往日的糾葛重新浮上檯面，誰能承擔愛的代價？電影30日在台上映。

(中時 )