台中市議員何文海9日出示一所幼兒園租用市府場地，市府退還保證金的支票竟沒蓋章，變成一張跳票的芭樂票。（盧金足攝）

台中市府租借場地再掀風波！市議員何文海9日拿出一張「芭樂票」，開支票的單位竟然是市府，一所幼兒園向市府租借活動中心舉辦畢業典禮，活動結束後收到市府退還3萬元保證金支票，但支票上卻無任何機關印鑑，無法領取保證金，市府支票跳票，抨擊市府「太扯了！」螺絲鬆了

對此，出借活動中心的市府養工處坦承錯誤，新手同仁對業務流程不熟悉，未呈送蓋章，即將支票寄出，經一周後發現錯誤已聯繫租用單位，將支票追回重新開立，未蓋章的支票共有5張，目前收回2張收回，其餘會陸續追回，將加強內部教育訓練。

何文海拿出台中市府開立的支票質疑「連印章都沒有！」市府團隊螺絲鬆掉，直呼「太扯了！這太扯了！」市長盧秀燕執政已經8個月，最基本的開支票，害幼兒園去銀行兌票時領不錢，不知為何市府會開出跳票的空頭支票。

他強調，當了6屆議員20多年來第一次遇到這麼扯的事，第一次遇到這種不負責任的市府，支票上4個章與1個市府關防

，竟然沒蓋半個章就交給民眾，看到這種小事，其他大事令人擔憂，還講什麼城市競爭力。

何文海與市議員邱素貞批評，市府團隊螺絲鬆散，漏洞百出，支票上最基本的有驗印、記帳、會計、主管和存款機關印鑑，這是公庫的專戶支票，一張支票卻完全沒任何蓋章就輕率寄出，顯示主管單位的輕視與未盡督導之責，行政效率不彰，歷屆市長從未發生過如此荒腔走板的事件。

市府養工處表示，因新接業務同仁對流程不熟悉，為趕快退還保證金給承租場地的單位，未呈送蓋章，即將保證金退回的支票寄出，經一周後，日前發現錯誤，已立即聯絡租用單位，將支票追回重新開立，目前清查共有5張市府未蓋章的支票，已追回2張，其餘會陸續追回後續加強內部教育訓練，杜絕再發生錯誤。

(中時 )