台北市長柯文哲9日前往北部流行音樂中心視察防颱狀況，當被問到風雨不是預料中的強，似乎是誤判，他表示，如果按原定路徑，現在是風雨交加，不過颱風往北偏80公里，風雨就少很多，「這不能怪我」。

颱風利奇馬襲台，台北今天上午風雨不如預料強烈，柯文哲今早主持應變中心會議時說，颱風中心往北偏80公里，算運氣好，「颱風假多放了，沒辦法」，算是多放假1天，就當成一般的假日，「我回市長室繼續工作」。

隨後，柯文哲前往北流視察，外界認為風雨沒那麼大卻放颱風假是因為誤判，柯說，因為今天凌晨3時颱風往北偏80公里，「這不能怪我」，如果按照原定路徑，現在是風雨交加，不過往北偏80公里，風雨就少很多，媽祖拜拜還是有保佑，人家說，活在世上還是有運氣。

柯文哲表示，若真的颱風進來，老實講，我們這些首長就慘了，樹倒一大堆、電線電纜斷掉，從明天開始大家都要辛苦，假日通通泡湯。

由於柯文哲去年颱風來襲未與北北基同調，僅北市沒放颱風假，昨晚卻在7時許就宣布放颱風假，被質疑是有選票考量，柯對此回應，新北市長侯友宜7時許有打電話給他討論，他說沒意見，只要北北基人事處長講好就好，但他認為，等颱風過後，北北基人事處長還是再討論一遍，再確認SOP。

柯文哲強調，原則上等中央氣象局晚間7時視訊會議結束後，再發布會比較容易，當然有時候，像這強烈颱風，事先預測就應該會放，預設今天會強風大雨，結果凌晨3時往外飄，這也沒辦法。

(中時 )