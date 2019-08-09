利奇馬颱風通過台灣北部海域時位置偏北，以致對台灣的影響減低，讓放颱風假的民眾有「撿到假」的感覺。氣象局簡任技正謝明昌表示，颱風是一個螺旋狀結構，移動時會旋轉，不是走一直線，過程中也會前後左右偏移；但方向確實如先前預測往西北前進，只是進入台灣北部海域時略為偏北幾十公里。

氣象達人彭啟明則在表示，前兩天就提及颱風中心距離北台灣100或200公里的差別，所造成的影響就會差很多。利奇馬的中心約距離台灣200至220公里，這就是差異所在。但北台灣確實是落在7級風的暴風圈半徑內，也有螺旋雨帶移入，只不過持續時間比較短。

彭啟明說，氣象人員是依照科學作業流程來進行研判、預報，就像是醫生也是根據專業來判斷，「建議大家不要那麼早就依據您所在地方的風雨來判生死。」他說。

一般來說，氣象預報本來就會有誤差，彭啟明認為，如果決定是否上班上課要很精準，以這次利奇馬颱風為例，今（9）日早上再做決定會最準確；如果前一天就必須做決定，當然就要承擔風險。

(中時 )