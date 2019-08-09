獨派基金會日前發布總統大選民調顯示，在藍綠對決下，總統蔡英文以51%的支持度大贏高雄市長韓國瑜的31.2%，蔡大贏韓國瑜近20個百分點。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，這間獨派基金會所委託的民調公司，之前才做出韓國瑜贏蔡英文的民調結果，怎會才幾天過後，蔡竟翻盤贏20個百分點，才幾天的差距，同一家民調公司居然做出這樣的結果，這民調公司是要笑死人了嗎！

黃暐瀚於廣播節目《POP撞新聞》上表示，獨派的台灣制憲基金會於8月1日到3日所做的總統大選民調顯示，蔡韓對決時，蔡的支持度有51%，挺韓的僅有31.2%，蔡大贏韓國瑜近20個百分點；不過，可以再來看看趨勢民調在7月28日至29日所做的民調顯示，韓國瑜以41.1%的支持度贏蔡英文38.4%，韓國瑜贏蔡英文近3個百分點。

黃暐瀚接著表示，為什麼他會把這兩個民調放在一起，不是兩個不同單位嗎？因為魔鬼藏在細節裡。黃暐瀚指出，台灣制憲基金會，本身就是個基金會，沒有做民調的能力，因此委託一間趨勢民調的公司來執行，做出這份蔡大贏韓20個百分點的民調。而這間民調公司居然在7月28日至29日的民調，做出韓贏蔡。才幾天的差距，同一家民調公司居然做出這樣的結果，這民調公司是要笑死人了嗎！

黃暐瀚譏諷，如果趨勢是因為台灣制憲基金會的背景，而做出蔡大贏韓的民調話，那麼今天國民黨也出個錢，或是韓家軍去委託這間民調公司做民調，那不就會做出韓大贏蔡的民調了嗎！同一家民調公司結果差這麼多，那這間民調公司還要不要見人呀！黃暐瀚結論是看媒體的民調還是比較準，至少比較要面子，不會做出這種讓人不知所措的結果。

(中時電子報)