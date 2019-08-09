國民黨前主席洪秀柱遷籍台南，表態挑戰現任民進黨立委王定宇，消息昨天曝光，立即引發廣泛關注。神力女超人立委許淑華也在臉書貼出與洪秀柱的合照，大讚「溫柔的大姊頭，驃悍的小巨人。我心中認定的政壇女神--洪秀柱」。

前國民黨主席洪秀柱4年前國民黨總統初選出線，卻出其不意面臨國民黨「換柱風波」，即使如此，她仍願意到國民黨艱困選區，為黨出征，引發網友熱議。

被網友稱為「神力女超人」的許淑華也在臉書說，大讚「溫柔的大姊頭，驃悍的小巨人。」昨晚最振奮人心的新聞，柱姐將挑戰台南市區域立委。許淑華說，很榮幸與您並肩作戰，「我心中認定的政壇女神-洪秀柱」。

網友留言「兩位都是有擔當的政壇女強人!! 挺!!」、「王定宇是不分區全國立委，王浩宇是不分區全國議員，兩位的酸言酸語都是無敵笑話，王定宇落選!洪秀柱當選!」、「加油! 柱柱姊加油，我是台南人，一定返台挻妳」、「我喜歡小辣椒 不喜歡辣台妹⋯」、「台南的水準已慢慢提升，我是住在台南，海安路的盛景不在。海岸景點也一直消條。很多蚊子館。台南應該可規劃更多的景點的。需改進空依然很大」。

(中時電子報)