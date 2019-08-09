8日清晨宜蘭地牛翻身，台北市長柯文哲稱自己也有被搖醒。（鄧博仁攝）

利奇馬颱風來襲，北北基昨晚率先宣布9日停班停課，不過今早風雨並沒有預期的大，台北市長柯文哲上午也表示「颱風假多放了」，有網友秒解北北基這次會如此乾脆，晚間七點就宣布停班停課的關鍵點，應該是剛組台灣民眾黨的柯文哲「要選舉了」，這說法讓許多網友笑噴，相當認同。

對於外界認為撿到一天颱風假，柯文哲今天上午到應變中心聽取簡報時表示，颱風北移是運氣好，「颱風假多放了，沒辦法，就當一般假日，我回市長室繼續工作」。據了解，北北基原本預計昨晚10點發步停班課資訊，後來整整提早3小時，到晚間七點就宣布，有市府官員透露，是因為氣象局下午4點就顯示風力已達標準，才會提早宣布。

有網友在臉書《爆廢公社》PO文表示，住家附近下著毛毛雨，「如果天氣一直這樣，放假放得有點心虛」、「新莊覺得放假是賺到」、「蘆洲沒風沒雨」；不過倒是有中南部地區的網友表示，「雲林風超大」、「我在台中，從晚上12點下到現在沒停過」、「台中5點雨超大」。

有網友稱讚柯文哲第一次這麼爽快宣佈放颱風假，有人秒解「那是因為要選舉了，大家都知道」，直言柯文哲「秒被首投族看破手腳」，網友紛紛回應「不要這麼專業好不好」、「出太陽就傻眼了」、「同感！第一次這麼爽快」、「台北市早上靜悄悄」、「爽放」、「爽唱歌」、「爽看電影」。

(中時電子報)