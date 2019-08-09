台南市8月8日夜間新確診1例本土登革熱病例，東區大同里60多歲男性8月6日出現發燒、噁心、食慾不振、嘔吐、背部皮疹等症狀，8月7日夜間至醫院就醫，登革熱快篩NS1陽性，8月8日通報，同日確診為登革熱病例，社區隱藏期2天，感染源調查中，目前本土登革熱病例累計18例。

台南市已經有2周沒有傳出新病例，近幾起本土案例都是在7月下旬發病，其中，11、16、17例都是二採才確診，大同里6日才剛解除疫情，時隔2天又再發生新病例，也讓防疫人員繃緊神經。

台南市登革熱防治中心主任陳怡指出，第18例的60多歲男性居住地東區大同里，無慢性病史，病毒待送疾管署實驗室做基因定序，目前住院治療中，同住家人皆無疑似症狀。男子平日活動以住家及工作地歸仁區南興里為主，近3個月因車禍後調養身體，持續於東區崇學里中醫診所就醫。

8月8日已針對個案居住活動地執行噴霧罐噴藥作業及加強孳生源清除。受利奇馬颱風外圍環流影響，台南地區會有大雨或豪雨發生機會，台南市登革熱防治中心再次籲請民眾把握雨後一周防疫時效，落實「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生。

(中時 )