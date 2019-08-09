中央災害應變中心統計，至今（9日）上午11時止，全台停電6萬1831戶、已修護5萬2690戶、待修護9141戶，台電積極搶修中。（葉書宏攝）

宜蘭縣政府南偏東方36.5公里8日凌晨5時28分發生芮氏規模6.0大地震，又遭逢強烈颱風利奇馬來襲，據中央災害應變中心統計，至今（9日）上午11時50分止，全台停電6萬1831戶、已修護5萬2690戶、待修護9141戶，台電積極搶修中。

64歲呂姓女子被丈夫發現躺在床上，臉部被衣架、衣物壓住，已無生命跡象。（葉書宏翻攝）

中央氣象局今（9日）上午11時資料顯示，颱風目前中心在台北東北方海面，向西北移動，對花蓮威脅已降低。其暴風圈正影響台灣北部及東北部陸地，對台中以北地區及宜蘭、馬祖仍構成威脅；颱風未來強度有減弱的趨勢。

中央災害應變中心統計，全台土石流黃色警戒263條，分布於5縣市13鄉鎮93村里，累計疏散撤離共2531人，颱風、地震共釀成2死7傷，2死分別為台北市萬華區64歲楊姓男子修剪樹枝時意外摔落致死，另外，新北市中和區64歲呂姓女子遭倒塌衣架砸昏，疑因窒息而死。

7傷分別為台北市5人受傷（2人騎車摔傷、1人手腳擦傷、1人手指骨折、1人鋸樹受傷）；宜蘭縣2人受傷（1人鋸樹遭砸傷頭部、1人遭鐵條砸傷）。

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