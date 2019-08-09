位在北市信義區的香港經濟貿易文化辦事處，6日收到一個包裹，打開赫見有以紅色油漆做成的「血衣」、金紙及抗議信函，辦事處通報警方後，警方根據信件上的具名，鎖定就讀靜宜大學的林姓男大生，將他通知到案。

警方調查，林在信函中表示，香港的衝突不快速平息，經貿文辦將會面對最激進甚至暴力、非理性的手段。並聲稱已有黑客竊取經貿文辦所有職員的個人資料，並指出經貿文辦在收到該函件後「應該要明白事情的嚴重性，以確保HKETCO所有職員在台灣的自身安危」。

林男也在臉書PO文，表達支持香港反送中事件，認為「元朗事件及後續港府的鎮壓手段令諸多台灣人不滿且憤怒，並表達本人對於事件的不滿及譴責，且告知駐台港辦作為官方色彩代表有義務有所作為，否則若衝突持續擴大，基於保護國際人權的立場，台灣人將必然以具體行動回應駐台港辦。」

香港經貿文辦表示，尊重民眾表達意見的自由。全案訊後，依恐嚇罪嫌移送法辦。

(中時 )