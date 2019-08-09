郭柯配議題持續延燒，台北市長柯文哲9日再被問到是否與前鴻海董事長搭配參選2020總統大選，柯先是笑了2聲坦言，「我要擔任副手，那我就繼續當台北市長就好」，何必那麼麻煩。

外界好奇柯文哲是否會和郭台銘結盟，擔任副手投入2020大選，柯文哲說，要擔任副手，那就繼續當台北市長就好，何必這麼麻煩，他也提到，一直覺得很奇怪，怎麼大家都寫得活靈活現，好像大家都躲在桌子底下偷聽一樣，這些人真的很有政治科幻小說的天份，看1個人走進去、走出來，裡面發生什麼事，都可以寫成這樣，他滿佩服的，真厲害。

不過，當柯文哲被問到市長會不會做好做滿，他卻說，2020選舉中2個剛當選的市長是總統大選熱門人選，這不是正常國家該有的現象，自己是現任台北市長，1天只有24小時， 選舉如果是選意念的，報個名、也不是很用力去選，那很奇怪啊，一般來講，要選就是要選贏，純粹選印象、選觀念、選理想的，這不太對勁。

柯文哲說，可是若要真的很用力去打選戰，1天只有24小時，哪有可能又當市長又選總統，的確是很困難的事，這陣子他跑一跑，即使像他身體很好，六、日在外面跑一跑，禮拜一到五每天工作從7時到晚上10時以後，還是滿辛苦的。

最後，再被問到是否會做好做滿，柯文哲嘆了一口氣說，盡量啦，人生心存善念、盡力而為。

(中時 )