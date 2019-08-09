9日上午農民經過嘉義縣朴子市鴨母寮大排防汛道路時，發現堤岸崩落，路基被掏空，水泥塊四處散落，現場怵目驚心。附近居民擔心，若不趕緊補救，要怎麼通行，希望施工單位能盡速處理，以免災情擴大。

有位農民今日經過鴨母寮大排水道路，要去田裡工作時，發現路面出現長度將近50公尺、寬1公尺的坑洞，嚇得通知松華里長吳宗憲，嘉縣府水利處、公所人員、營造公司等人隨即也前往勘查。

初步調查是防汛道路旁的農地水位高，而另一邊的堤岸水位較低，去年完工後，發生多次地震及強降雨，造成兩邊水壓不平衡，導致路面向往岸邊下陷。工程人員表示，之後將會以鋼板圍起未崩落的路面，後續整修工程，會再開會討論。

目前工程單位已拉起封鎖線，避免民眾誤闖。松華里長吳宗憲表示，這條道路為居民出入之農路，應該要有一個立即改善的措施，現在又是颱風季，若溪水暴漲、造成農田淹水，後果恐怕不堪設想。

(中時 )