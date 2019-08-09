今年爆紅的法國男星強納森考亨（Jonathan Cohen），最近在浪漫喜劇《出發吧！我的脫單假期》中「艷福不淺」，除和「Tinder炮友」女星卡蜜兒夏穆一同出遊「玫瑰王國」保加利亞，路上還遇到1名英國美女和2名猶太帥哥，大夥兒成為好旅伴。有趣的是，2名疑似同志情的猶太帥哥，途中竟邀請旅伴們大開5P床趴，「旅伴變床伴」把靦腆的強納森考亨驚到不行。

《出發吧！我的脫單假期》是賣座片《我的極品前男友》製作團隊挑戰法式喜劇的新高度，也是導演派屈克凱西（Patrick Cassir）的處女作。凱西不僅與同居女友卡蜜兒夏穆一同撰寫劇本，為增添片中旅遊假期的真實性，兩人還遠赴東歐「玫瑰王國」保加利亞取經兩個月，除體驗原汁原味在地風情，還將沿途所見趣事、一一寫入劇本中。例如：片中一場女主角跟人搶躺椅座位、竟連人帶包被推入泳池的橋段，就是凱西親眼看到幾名觀光客為細故爭執時，其中一人竟將另名女子剛買的香奈兒包丟進黑海裡，當場改變戰局，讓他們一旁看得狂笑不已、瞬間靈感大發。

《出發吧！我的脫單假期》竟有歡樂5P情節。（海鵬提供）

電影劇情描述班（強納森考亨飾）和瑪莉詠（卡蜜兒夏穆 飾），2個性格天差地遠的單身男女透過Tinder「一啪即合」，決定一同前往「玫瑰王國」保加利亞、展開夏日假期。他們在途中認識了1名倫敦美女和一路遭疑同志情的2個猶太帥哥，5人結成遊山玩水的好旅伴。好笑的是，有天班和瑪莉詠回青年旅舍就寢，一推門竟看到倫敦美女尬上這對猶太帥哥，「買一送一」在通舖上火熱3P起來。猜錯旅伴性向、親眼見到真章的兩人笑到快岔氣，正想換房睡時，竟被他們邀請加入戰局「來個歡樂5P如何？」，讓靦腆的強納森考亨受寵若驚。電影9日在台上映。

(中時 )