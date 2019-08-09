被視為當代民謠搖滾天團，曾參與英國知名的Glastonbury、歷史悠久的Reading & Leeds，及歐洲五大之一的Rock Werchter等國際音樂節並擔任壓軸演出的英倫樂團：蒙福之子(MUMFORD & SONS)，終於要在11月首度來台演出。有別於他們動輒萬人以上的超巨型演出規模，台灣歌迷將在Legacy以近的距離感受蒙福之子震撼人心的舞台魅力，門票將於8月18日開賣。

2007年成軍，來自英國的民謠搖滾樂團蒙福之子，由主唱Marcus Mumford、鍵盤和風琴手Ben Lovett、吉他手Winston Marshall和貝斯手Ted Dwane四人組成。歷年來透過《Sigh No More》、《Babel》、《Wilder Mind》等專輯，在全球累積超過1500萬張的驚人銷量，兩度登上告示牌冠軍和英國金榜冠軍，坐擁2座葛萊美獎、2座全英音樂獎、4座告示牌音樂大獎，樹立其在民謠樂界的天團地位。主唱Marcus Mumford穿透全場的震撼嗓音，從靈魂深處吶喊的表演風格，讓蒙福之子成為許多音樂節的壓軸名單，連英國前首相卡麥隆夫婦都曾公開表示熱愛他們的音樂，讓蒙福之子受邀至美國白宮的國宴演出。

蒙福之子於2018年推出籌備3年的新專輯《Delta》，邀請有5座葛萊美得主的傳奇製作人Paul Epworth操刀，打造突破以往的音樂面貌，回歸民謠搖滾的原始力量。蒙福之子於今年安排亞洲巡演，11月將在華山Legacy與台灣歌迷見面。

購票資訊如下 :

【MUMFORD & SONS 2019 LIVE IN TAIPEI蒙福之子2019台北演唱會】

蒙福之子將來台舉行演唱會。（Live Nation Taiwan提供）

演出時間/地點 : 2019/11/17 (日) 7PM 永豐Legacy Taipei音樂展演空間

演出票價 : NT$2,100 (全站席，憑序號入場)

公開發售：2018/8/18 (日) 11AM 全台ibon售票系統摯愛開賣

節目及購票訊息 : www.livenation.com.tw

Live Nation會員預售 (限網站購票) : 2019/8/17 (六) 11AM-5PM (凡在Live Nation Taiwan會員預購截止前完成Live Nation Taiwan網站會員註冊並成功訂閱電子報者，於預售時間內登入Live Nation Taiwan網站後，即可透過預購專屬連結購票。每位欲購票者皆須同時持有Live Nation Taiwan會員資格與ibon售票系統帳號。)

*預購僅限ibon售票系統網站購票，數量有限，售完為止。每筆訂單限購四張票。預購僅提供優先購買之服務，不保證序號一定優於正式開賣。

**入場須配合嚴格安檢，並嚴禁任何形式的後背包或行李箱、除手機之外的任何形式之拍攝及錄影電子設備、自拍棒與危險物品(依主辦單位定義)等入場，相關規定請關注Live Nation Taiwan (@livenationtw) 臉書、Instagram、Twitter與官網。

***搖滾區站席為人身安全起見，七歲以下與身高未滿110公分及孕婦請勿購票入場

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