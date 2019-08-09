富士康再爆出血汗情事，英國《衛報》（The Guardian）引述遭到外洩的的調查報告，指出數百大陸中學生以實習生名義進入富士康衡陽廠工作，生產亞馬遜語音助理Alexa，卻被迫每天加班，有學生透露每天工作10小時、一周工作6天，向上級及師長反應，卻被告知恐影響畢業及獎學金申請，學生無奈吐露，「沒有選擇餘地，只能忍受。」

《衛報》8日報導，一份針對富士康衡陽工廠內部工作情形的調查報告訪談了多名未成年勞工，他們多是衡陽附近高校及技職學校的學生，年紀分布在16至18歲，他們以「實習生」的名義進入工廠工作，學校老師也被工廠聘僱進去陪同學生工作，他們被要求「鼓勵」不願配合的學生接受超時工作的條件。

文件指，部分製造亞馬遜語音助理Alexa及亞馬遜電子書載具Kindle的學生，被要求在生產顛峰期間增補人力長達2個月，總共約有超過千名學生受雇。

根據大陸現行勞動相關法律，工廠可聘僱16歲以上學生工作，但是不得超時工作，也不得在晚上上工。

訪談內容卻顯示，許多學生被迫在夜間工作、甚至超時工作，明顯違法。許多學生也表示，他們的工作內容和學校所學完全無關。一名化名方曉（Xiao Fang，音譯）的17歲女同學指出，她主修電腦相關，每天卻被要求在3,000台Echo Dots智慧音箱上貼保護膜。她說原本老師告訴她每天工作8小時，最後卻演變成工時10小時，也就是每天超時工作2小時，一周工作6天。

她描述工廠內的燈光開得很亮，工作時很熱。「一開始我非常不習慣在工廠內工作，但是現在工作一個月了，我非常不情願地適應了這份工作，只是每天工作10小時真的很累。」她曾向上級主管表示不願超時工作，但是主管隨後通知了女學生的老師，老師卻告訴她如果不超時工作，她就不能繼續在富士康工作，這可能會影響她畢業，甚至是申請獎學金。

(中時電子報)