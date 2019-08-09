利奇馬颱風來襲，基隆各地傳出10多起零星災情。（許家寧翻攝）

利奇馬颱風北偏，基隆雨勢不明顯，外木山沿岸風浪仍不小。（許家寧攝）

強颱利奇馬侵襲，基隆傳出多起路樹傾倒、鐵皮掀起，挾帶強風大雨，造成七堵區尚仁街國小前路樹倒塌，警方冒雨徒手將該樹木搬離至路旁，迅速恢復交通，基隆市政府統計，壓倒電線桿起火、巷弄積水等11起零星災情，已通報陸續排除。

利奇馬減為中颱，基隆傳出多起路樹倒塌，以風雨最大的七堵區災情最為慘重，警方獲報尚仁國小、自強產業道路、俊賢路涵洞前，以及中正區壽山路往十八羅漢洞傳出路樹影響行車視線、嚴重妨礙人車通行，冒雨到場疏導，並通知環保局到場清除。

基隆市府統計，凌晨至早上10點，目前接獲4起路樹歪斜倒塌災情，災情以七堵區為主，包括七堵明德一路巷弄口道路積水，4件電線桿毀損中，七堵區2件、安樂區電線垂落、中正區中正國小旁電線桿起火，中山區、七堵區各傳出1起施工鐵皮圍籬被吹倒。

颱風雖然北偏，但陸上颱風警報尚未解除，岸際風浪大，呼籲民眾切勿進行觀浪等水域活動，尤其颱風期間易有土石流及路樹倒塌情形發生，用路人應提高警覺，盡量避免外出，若需駕車請減速慢行，山區慎防溪水暴漲、坍方落石，低窪地區也要防範淹水。

(中時 )