台灣大學與國立台北教育大學併校一案討論20多年未果，若以當前環境而論，校長遴選案的「拔管」傷痕仍在，台大與教育部的芥蒂短期難平復，此時要獲得教育部支持恐不易，另再加上台灣師範大學屬台灣大學系統三校之一，如國北教併入台大，台師大的教育龍頭地位恐應聲倒地，想必對合校必持反對立場，綜觀內外阻礙重重且難排除，合併大不易。

面臨少子化衝擊，公立頂大掀起合校潮，但台大與國北教併校案卻一延再延，若以外在政治條件而論，大學合併案仍需由教育部裁定，但受到校長遴選案的影響，高教圈普遍認為，台大與教育部當前的關係依舊不理想，此案要獲得教育部支持，勢必難上加難。

不過如果從校務來說，台大校長管中閔就任約滿半年，就行政團隊而言，熟悉校務才是當務之急，北部某公立頂大退休教授，曾任大學主管，他提到，新校長上任，「剛開始的一年左右都是半停下來的」，絕大多數的時間都花在校務庶務上，因此管的做法合情合理，即穩住腳步，以校務優先。

該名教授也曾接觸過兩校合校案，他透露，併校對量體大的學校來說，需負擔較大的成本，台大缺乏教育學院與藝術學院，合併國北教，能補足院系的不足，但過程如未妥善計算，師生比、教職員數超量或失衡，國際排名勢必下滑；另對國北教教師來說，如果併入台大，必須承擔升等與研究壓力，這些問題如雙方沒有共識，合作不可能談成。

至於國北教積極爭取加入台灣大學系統，台大則回覆得先與其他兩所學校討論，該名教授提到，最擔心國北教併入台大的就是台師大，主因在於台師大為教育龍頭大學，如合校後而成立台大教育學院，台師大的招牌勢必應聲倒地，教育領頭羊的身分因此變成台大，台師大豈能接受退居二線。

(旺報 )