效力歐力士的台灣好手張奕在昨日父親節初先發奪下勝投，成為日職史上「育成野手」拿下勝投的第一人，賽後張奕哽咽表示要把首勝獻給在台灣觀戰的父親以及天上的爺爺。而今日根據日媒報導，其實張奕也當爸了，去年和北海道出生的日本妻子結婚，小孩已經會站了。

張奕昨日初次先發對決火腿表現令人驚艷，前4局完全壓制對手，沒被敲出任何安打，最後主投6局僅被敲2安、失1分，助歐力士以5比2帶走勝利，3連戰橫掃火腿。賽後張奕表示雖然有些緊張，不過還是盡量放鬆、享受投球。

在台灣的父親節奪下勝投，張奕除了要將首勝球獻給在台灣的張爸爸之外，根據《日刊體育》報導，其實昨日也是張奕第一個父親節。張奕在和大學棒球隊朋友一起去餐廳吃飯時，對同樣在店內的女子「一見鍾情」，隨後兩人墜入愛河，並在去年和北海道出生的妻子結婚，也讓張奕昨日在妻子家鄉奪下勝投別具意義。

去年11月張奕的兒子出生，也讓他每日更有動力前進，「當你感到沮喪時，回家看看孩子就能得到能量。看著兒子一天天成長，我也要更茁壯才行。」張奕在妻兒的支持下，去年「棄打從投」成功，更在台灣的父親節奪下勝投，成為最好的父親節禮物。

而昨日在台灣收看轉播觀賽的張家人，同樣為張奕的好投感到興奮，張爸爸還與電視中接受賽後訪問的張奕合照，不斷說著，「這個父親節禮物太重了，張奕謝謝你！」並稱呼張奕是家鄉之光，恭喜張奕奪下勝投。

(中時電子報)