◎風雨減弱 柯Ｐ直言：颱風假多放了

利奇馬颱風來襲，今（9）日北北基桃竹都因預測風雨量達標而放假，但因颱風路徑於凌晨北移，使得風雨並沒有原先預估來的大，上午台北市長柯文哲到應變中心聽取簡報，表示颱風北移是運氣好，「颱風假多放了，沒辦法」，就當一般假日，「我回市長室繼續工作」。

◎民眾爽賺颱風假？侯：要萬無一失

強颱利奇馬行徑路徑往北偏70公里，昨天深夜到今天清晨為止，北台灣尚未出現強風、強降雨，讓部分民眾認為是「賺到颱風假」，新北市長侯友宜今被問到是否擔心放假標準被質疑，他表示，不能拿民眾生命財產安全來開玩笑，一定要「料敵從寬、禦敵從嚴」，要做到萬無一失。

◎強颱不強！大雨熱區晚間轉進這裡

氣象局簡任技正謝明昌表示，利奇馬颱風正以時速12公里持續朝西北移動，由於將進入海溫較低的區域，威力將減弱，午後就會減為中颱，花蓮已率先脫離陸上警報警戒區域。估計暴風圈完脫離臺灣應該是明天上午8點前，屆時才會解除全部陸上警報。

◎利奇馬掃北台 累計5.1萬戶停電

利奇馬颱風侵台，截至今（9）日上午10時，全台曾停電戶數累計5萬1091戶，主要在雙北、桃竹等北部地區，其中多數已復電，僅剩4619戶仍停電。

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(中時電子報)