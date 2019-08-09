撇婚變傳聞？ 舒淇深夜高調慶生馮德倫 11:592019/08/09 中時電子報 蘇士亨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 舒淇與馮德倫結婚後婚變傳聞不斷。(圖/資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 舒淇與馮德倫2016年閃婚後，對感情維持一貫低調作風，不過卻屢傳出2人個性不合，婚後發生不少磨擦，甚至搞到準備簽字離婚，不過馮德倫今天生日，舒淇則是罕見高調祝賀，似乎想破除婚變傳聞。 8月9日正適逢馮德倫生日，舒淇除了在微博祝賀馮德倫生日快樂之外，更預祝他新片收視長紅外，還貼上蛋糕玫瑰與愛心的貼圖，公開戀情到結婚以來，罕見公開放閃，可說是讓網友們難以置信。 舒淇罕見高調放閃。(圖/舒淇IG) 對於舒淇難得公開放閃，除了讓網友獻上祝福之外，也紛紛敲碗跪求兩人的合照，此外也希望兩人趕快有愛的結晶。 (中時電子報) #舒淇 #馮德倫 也許您會感興趣 推薦閱讀 馮德倫誇她很會煮飯！舒淇罕放閃 一句話甜炸 23:272018/08/16 娛樂 鐵粉爆料舒淇「孕味足」？本人給3字回應 16:332019/02/01 娛樂 娛樂熱門新聞 名嘴：大陸人連榨菜都吃不起 環球網大驚：寶傑你知道嗎？ - 娛樂 馬俊麟遭爆不倫戀 愛妻父親節2字曝「感情狀況」 - 娛樂 導演曝《復仇者聯盟4》還有1彩蛋 網驚見「她」也出現了 - 娛樂 伊能靜一張圖曝光家中震後慘況 抱3歲女拚命往外衝 - 娛樂 3年前登記結婚喊卡 李坤城與小41歲林靖恩近況曝光 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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