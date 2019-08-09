舒淇與馮德倫2016年閃婚後，對感情維持一貫低調作風，不過卻屢傳出2人個性不合，婚後發生不少磨擦，甚至搞到準備簽字離婚，不過馮德倫今天生日，舒淇則是罕見高調祝賀，似乎想破除婚變傳聞。

8月9日正適逢馮德倫生日，舒淇除了在微博祝賀馮德倫生日快樂之外，更預祝他新片收視長紅外，還貼上蛋糕玫瑰與愛心的貼圖，公開戀情到結婚以來，罕見公開放閃，可說是讓網友們難以置信。

舒淇罕見高調放閃。(圖/舒淇IG)

對於舒淇難得公開放閃，除了讓網友獻上祝福之外，也紛紛敲碗跪求兩人的合照，此外也希望兩人趕快有愛的結晶。

(中時電子報)