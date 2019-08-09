受到利奇馬颱風影響，北部地區多數縣市宣在停止上班、上課，但因颱風北轉，目前台北天氣漸漸轉晴，不少百貨公司宣布下午開始營業。對此，台灣專櫃及銷售人員產業工會秘書廖郁雯表示，目前持續推動防災假立法，如果業者希望專櫃人員上班，至少要給交通津貼等補助，否則如果遇到台鐵、捷運、公車停駛，誰要來負擔這些交通費？

以此次北北基桃宣布停班停課為例，許多百貨公司僅僅是延後上班時間，甚至還有百貨公司宣在正常營業。依勞動部訂定的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」指出，若事業單位需要勞工在天然災害發生時出勤，可以由勞雇雙方事前約定。

廖郁雯表示，工會期待只要縣市政府宣布停止上班，百貨公司也應隨之停止上班，如果百貨公司不願放棄賺錢的機會的話，希望出勤的勞工應享有出勤津貼、交通補助等。她說明，如因風災導致公車、捷運停駛，但雇主又希望勞工出勤，雇主就應負擔勞工的交通津貼。

廖郁雯說，據工會統計，有92％的專櫃人員曾在颱風期間被要求出勤，如果不願出勤，百貨公司會用高額罰鍰處罰業者，業者再轉嫁至不出勤的勞工身上。

廖郁雯指出，目前防災假的立法包括國民黨立委蔣萬安、民進黨立委林靜儀等人都提出相關的修正，期待在下一個會期通過，給予勞工更多的保障。

(中時 )