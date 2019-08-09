香港反修例風波持續，本周末黃大仙、大埔、深水埗及港島東均有遊行、集會。其中港島東遊行集會原計劃向警方申請由維園遊行至北角渣華道遊樂場，並於渣華道遊樂場集會。不過，警方今日正式拒絕上述遊行、集會申請，只准在維園舉行集會。

(中時 )