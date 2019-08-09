周末港島東遊行警方拒絕申請 只准維園集會 12:042019/08/09 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港反修例風波持續，本周末黃大仙、大埔、深水埗及港島東均有遊行、集會。其中港島東遊行集會原計劃向警方申請由維園遊行至北角渣華道遊樂場，並於渣華道遊樂場集會。不過，警方今日正式拒絕上述遊行、集會申請，只准在維園舉行集會。 (中時 ) #集會 #遊行 #警方 #維園 #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港大罷工 港鐵多條路線受阻 09:512019/08/05 兩岸 香港罷工 華信取消台中香港來回6航班 11:102019/08/05 生活 全港今大罷工！各航空公司陸續公告取消航班 10:352019/08/05 生活 受香港機場流量管制影響 相關航空公司取消部分航班 13:572019/08/05 生活 香港三罷 特首憂：會將香港推上不歸路 15:182019/08/05 兩岸 香港不只是香港 04:102019/08/06 時論廣場 大陸五星國旗落海 香港政府予以強烈譴責 10:292019/08/06 兩岸 「一芳台灣水果茶－香港」FB稱：言論與香港總代理無關 11:502019/08/06 兩岸 陸港澳辦：盼港青年懸崖勒馬 15:182019/08/06 兩岸 韓痛心！嗆蔡政府：香港在流血你在補血 09:142019/08/07 政治 兩岸熱門新聞 台灣名嘴稱大陸人吃不起榨菜 登上微博熱搜第一 - 兩岸 香港今發起「萬人接機」 機管局嚴陣以待 - 兩岸 因應「萬人接機」 港機場實施進出管制 - 兩岸 - 旺報 國泰航空發聲明：一貫支持「一國兩制」 - 兩岸 - 旺報 陸客限縮擴大發酵 台商返鄉更難 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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