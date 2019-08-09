利奇馬颱風相較原來預估路徑北偏約50公里，桃園地區造成約2000戶停電、台7線道路坍方等零星災情，相關單位全力搶修，停電部分預計傍晚修復。

副市長游建華指出，桃園市內停電戶數原超過2000戶，經由台電人員的搶修，僅餘1060戶尚在停電中，預計9日傍晚可處理完成；零星地下道積水、路樹傾倒案件，市府工務局也正在處理。

台電公司表示，利奇馬颱風在復興區境內停電戶數尚有894戶，龜山區目前停電戶數為161戶，蘆竹區目前停電戶數為5戶。

原民局長林日龍也補充說明，台電公司已完成中巴陵部落與新興光華地區的復電，目前正在進行高壓電線修復工程，僅剩華陵里9至14鄰275戶停電待修中，正持續修復中。

此外，考量部分地區的安全風險，市府預防性撤離497人。

路樹災情部分，市府受理7件通報案，其中4件已處理完成，另外3件分別為龍岡路3段281號、八德介壽路2段、中壢中園路通往工業區路段，各相關公所已立即處理。

工務局長賴宇亭表示，道路隧道災情，復興區桃112青龍谷附近有落石情況，已協請廠商完成清除；大溪區大鶯路769巷約有20平方公尺的道路掏空路基流失，自來水公司已先將破管關閉。

(中時 )