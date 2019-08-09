前國民黨主席洪秀柱昨晚拋出震撼彈，表態願意為國民黨挑戰艱困的台南市立委第六選區，並已遷戶籍到當地。今日(9日)她受訪時表示，會出來是因為該區目前黨內沒人出來，所以想幫黨開疆闢土，也為未來的人開一條路，但如果之後黨內有其他好的人選出來，她也樂觀其成，不一定要出來，由黨中央決定誰比較適合即可。她也呼籲黨內其他大老出馬，參選艱困立委選區。

洪秀柱表示，國民黨不能不會打硬仗，不能在艱困選區就沒人出來，會參選是因為前立委陳杰找她談話，提到有些艱困選區國民黨還沒有立委人選，建議洪秀柱等國民黨大老去選，因此她願意幫黨參選，選擇本選區不是因為與台南有連結，是因為黨內沒有人參選，原本她只剩兩個選區在考慮，分別是綠委陳亭妃與王定宇的選區，結果後來陳亭妃的選區國民黨已找到人選，因此不是刻意挑選區，是因為只剩這個選區沒有人選，看黨中央是否要徵召她，如果因為她表態刺激後，黨內有其他很好的人選出來，她也樂觀其成。

對於國民黨台南市黨部主委謝龍介聽聞洪秀柱表態願意參選後聲稱原本已經已準備好人選了，洪秀柱表示她沒有堅持要選，看黨的態度。是否要透過協調方式？洪說也不用協調，看黨中央的決定，看黨中央覺得誰比較合適。

被問到原本沒聽說該選區有人選，結果表態後就傳出有人選的消息，是否會感到詭異？洪秀柱說她不想做這種揣測。

至於是否希望黨內其他大老們也一起挑戰艱困選區？洪秀柱說，希望所有艱困選區都能由資深有資歷有經驗的大老下來參選，給年輕人做示範。至於建議的大老是否包括朱立倫、吳敦義？洪秀柱說她不想點名，倒是連勝文，她曾建議他可以去台南選市長。

至於為何曾在總統大選被換柱後，還願意幫國民黨拋磚引玉？洪秀柱說當初被換柱，她當然有遺憾，但沒有怨恨，因為這本來就不是她人生規畫的路，為了更重要的目標，個人算甚麼。對於韓國瑜氣勢若起不來是否可能重演被換柱情景？洪秀柱認為不可能，有上次教訓，換了以後結果沒有好的成績，所以這次不可能陣前換將。

(中時 )