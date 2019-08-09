高雄市長韓國瑜面對婦人突如其來的「倒讚」，沒有太大反應。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜今（9）日出席連鎖加盟展，在台上致詞時，被台下1名婦人舉起大拇指比出「倒讚」手勢，表達不滿情緒，婦人旋即被警方勸離，而韓瞄到婦人舉動，倒是淡定以對。除有反韓者外，也有韓粉送暖，舉牌「想發大財，選韓國瑜」力挺。

該婦人對台上的韓比出「倒讚」手勢，雖未直接嗆聲，但引起不少騷動，警方也上前關心，希望她把手放下，但婦人不願離會，最後在警方百般勸說下才勸離，韓則沒有太大反應，繼續完成致詞，最後韓離去前，該民眾也電扶梯口繼續比「倒讚」。婦人不願意受訪，還對媒體嗆聲「不要拍到我喔！不然我每一家都告」。

今天也是韓8月以來第三度被比「倒讚」，1日韓在高市社教館出席活動，遭老翁比倒讚喊「白賊市長」；3日韓在桃園時，則有一對陸客夫妻比倒讚嗆韓「亡國佬」，韓事後也回應，現場約有3萬人，其中2萬9998人支持韓國瑜，應該請特定媒體報導一下，這才公平。

不過，除了反對聲音外，也有不少民眾為韓加油打氣。今有加盟廠商特地製作牌子「想發大財，選韓國瑜」，吸引不少人目光，而韓在離開會場前逛攤位，也有民眾鼓掌歡迎。

(中時 )