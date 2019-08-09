丹麥鞋履ECCO今夏正式轉戰街頭潮流風，推出全新ST.1適動系列鞋款，以饒富趣味的多材質皮革拼接出不同於以往的街頭格調，搭載獨家開發的「SHOCK THRU整合緩震系統」締造輕盈足感。

ST.1請來有「魅惑版宋慧喬」之稱的辛芷蕾擔任風格大使，化身自然派運動女神，推翻以往嬌豔形象，率性詮釋ST.1酪梨撞色鞋款，色塊的碰撞也象徵著辛芷蕾努力於戲劇圈碰，撞出一片天的女性魅力。

辛芷蕾演繹ST.1適動女鞋柏根地酒紅色，7680元。（ECCO提供）

ST.1系列除了翻玩配色，同時搭載ECCO獨家開發的「SHOCK THRU整合緩震系統」，結合螢光綠減壓裝置，柔軟的PU中底與TPU外底，三個物件整合提升2倍緩震力與高回彈性的性能。而為了強調「一穿即走」的便利性，ECCO採用穿脫方便的束帶，免去鞋帶脫落的困擾，無論什麼場合都能快速穿上出門。

ECCO ST.1適動系列男鞋（午夜藍色），7980元。（ECCO提供）

本次ST.1系列共推出男女各4色鞋款，除了鮮明的撞色款式，女性鞋款加入氣質甜心偏好的溫柔奶茶色及玩酷女伶必備的百搭黑色；男性鞋款則包含經典黑白及頗具紳士氣概的午夜藍。ECCO翻玩色彩之餘也將創意延伸至鞋面材質，ST.1系列運用犛牛磨砂皮及麂皮傳遞酷炫中性姿態；織物及光面皮革凸顯層次質地。4大材質的巧妙融合拼接，展現品牌拿捏異材質的卓越工藝。

(中時 )