創作《貧窮貴公子》的日本漫畫家森永愛於8月2日逝世。日本講談社今日發布消息，表示森永愛突然於2日早上因身體不適過世，「森永愛的作品充滿歡笑和趣味，讀來心情明朗愉快。非常感謝森永愛創作了許多精彩作品，也誠摯的希望她的作品能繼續流傳下去。」

森永愛未曾公開真實年齡，網路傳言她生於1981年，年僅38歲。她的畫風帶有少女漫畫的華麗感，故事節奏引人入勝，又穿插許多搞笑逗趣的情節。早期曾以不同筆名創作同人誌，1993年以《十一年的女神》出道，1995創作《貧窮貴公子》一砲而紅。代表作還有《醜小鴨王子》、《我和她的XXX》等。

《貧窮貴公子》描述主角山田太郎出身貧困，家裡還有九個弟弟妹妹，卻因為顏值高、學業和體育成績優秀，被誤以為是高富帥的富家子弟，與同儕衍生出各種誤會和搞笑故事。

《貧窮貴公子》曾在台灣於2001年改編為同名電視劇，由周渝民、伊能靜主演，2007年日本也再次改編電視劇，由偶像團體「嵐」成員二宮和也、櫻井翔主演。

(中時 )