利奇馬風雨趨緩 淡海輕軌下午2點恢復營運 12:452019/08/09 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 淡海輕軌因應強颱利奇馬侵台，今天上午暫停營運，新北捷運公司稍早宣布，因颱風路徑已微向北修正，淡水地區的風速與雨量逐漸減緩，淡海輕軌達復駛標準，將依標準作業程序進行巡軌與相關營運整備工作，並於下午2點恢復營運，營運班距為20分鐘。 (中時 ) #營運 #輕軌 #淡海 #淡海輕軌 #標準 也許您會感興趣 推薦閱讀 只針對韓國瑜 詹江村怒轟館長兩套標準 09:512019/08/05 政治 泰科電子推出新款Sliver straddle-mount連接器 10:142019/08/05 財經 營運動能復甦 中華化Q2營運轉盈 14:492019/08/07 財經 葉門將軍好窩心 標準419詐騙 15:102019/08/07 社會 新北抽驗市售抗菌襪 3成毫無抗菌力 15:572019/08/07 生活 市售抗菌襪貴鬆鬆3成0效果 04:102019/08/08 地方新聞 龍形市場拖15年 放寬招標標準 04:102019/08/08 地方新聞 淡海輕軌未受影響 6點正常發車 06:452019/08/08 生活 估風速達8級 淡海輕軌明上午停駛 22:382019/08/08 社會 強颱利奇馬來襲 北捷9日正常營運 營運班距拉大 05:482019/08/09 生活 生活熱門新聞 強颱不強！網樂撿颱風假 氣象局回應了 - 生活 颱風假多放？網秒解柯P心聲笑噴 - 生活 利奇馬威力不如預期？大雨熱區晚間轉進這裡 - 生活 颱風假去哪？百貨營業時間一覽表 - 生活 台中為何沒放假？盧秀燕臉書開噴 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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