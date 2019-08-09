淡海輕軌因應強颱利奇馬侵台，今天上午暫停營運，新北捷運公司稍早宣布，因颱風路徑已微向北修正，淡水地區的風速與雨量逐漸減緩，淡海輕軌達復駛標準，將依標準作業程序進行巡軌與相關營運整備工作，並於下午2點恢復營運，營運班距為20分鐘。

(中時 )