通往大雪山森林遊樂區的雪山路36公里，有電線桿攔腰折斷，橫跨路面，掉落的電線也占據路面。（王文吉翻攝）

新社區福民道路疑因邊坡土石鬆軟，大片路樹倒塌，占據山路，警方獲報後趕赴現場，實施交通指揮。（王文吉翻攝）

受到利奇馬颱風影響，台中山區9日清晨降下間歇性雨勢，和平區雪山路36公里發生電線桿橫倒，此外，新社區福興里福民道路也傳出大片路樹倒塌，幸好都未傷及人車，警方除到場設置警示交通錐，也通報道路主管機關及台電等相關單位，移除路樹並修復供電設施。

和平警分局雪山派出所上午5時許接獲民眾通報，通往大雪山森林遊樂區的雪山路36公里，有電線桿折斷，橫跨路面，所長王星國、警員陳欽偉、黃博雍等陸續前往處置。警方為防範車輛勾到電線造成觸電危險，立即擺設交通錐實施交管，並聯繫台電及道路主管機關林務局東勢林區管理處鞍馬山工作站派員到場排除。

台中和平區電線桿攔腰斷，新社區山路路樹倒塌。

東勢分局福中派出所9時許接獲新社區福興里里長劉文良通報，福興里福民道路附近有大片路樹倒塌，影響車輛通行。副所長陳永明及警員潘加明趕赴現場，實施交通指揮，並設置警示交通錐，同時也通報新社區災害防制中心，進行後續路樹移除排除，恢復交通順暢。

東勢、和平分局呼籲，因颱風影響，山區降雨頻繁，且邊坡鬆軟不穩，土石容易崩落，路樹也易倒塌，請民眾進出入山區應隨時注意天候及路況，務必要減速慢行，避免發生危險。

(中時 )