利奇馬颱風襲台，因農民搶收作物後，加上今日供貨略微減少，批發市場買氣稍弱，價格雖跌，但還算平穩。北市市場處指出，9日蔬菜到貨量1360公噸，較昨日減少245公噸，每公斤29.1元，較昨日每公斤34.3元，下跌5.2元。水果部分，今日到貨量較昨日減少176公噸，每公斤37.2元較日每公斤39.1元，每公斤下跌1.9元。

市場處表示，目前蔬果價量穩定、交易正常，部份特蔬菜種因交易量少，且有飯店、餐廳等特殊需求，價格略有上漲外，大部分蔬果價格略微下跌，後續菜價波動情形，民眾可於各市場透過QR Code即時查詢批發交易價格。

此外，市場處也會依蔬菜到貨量及總平均價、大宗蔬菜葉菜類平均價等波動情形，適時啟動購貯計畫平穩菜價，由台北農產公司機動釋出購貯國產胡蘿蔔及馬鈴薯、聯繫其他無受損產區增量供應蔬菜、透過大台北地區超市通路，供應6至10種平價蔬菜及啟動緊急採購措施，積極連絡共同運銷單位增加進貨量，以適時調配供應市場需求，民眾不必擔心。

(中時 )