才剛結束跟杜蘭特專訪的《Yahoo Sports》權威記者海恩斯，竟在9日接著爆料，「上季某一段時間，杜蘭特不再跟隊友講話，就像待在一座孤島上面，且在勇士沒有一個真正關係親近的人，唯一能跟杜蘭特親近的人，就只有小將庫克。」

海恩斯表示，畢竟上個球季待在勇士期間，外界不斷謠傳杜蘭特未來動向，當去年11月杜蘭特跟卓雷蒙格林爆發激烈爭吵，加上外界越來越篤定爆料杜蘭特即將跳槽尼克，杜蘭特從那個時候開始，就決定暫時不跟任何隊友說話了。

「杜蘭特感覺只要開口說話，大家就有理由說他只關心自由市場，」海恩斯說，「你會看到杜蘭特一個人獨自進入或離開球館，不跟任何人對話，弄到勇士高層必須主動找到杜蘭特，或發簡訊給他，要求他可以變回樂觀開朗的那個人。」

身為杜蘭特比較信任的美國NBA記者，海恩斯的爆料可信度自然很高，可是杜蘭特才剛在專訪時表示，自己跟勇士隊友之間沒有問題，更強調與格林的口角衝突早已過去，沒想到海恩斯卻把當時真實狀況曝光，無疑狠狠打臉杜蘭特！

(中時電子報)