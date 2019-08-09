經營UNIQLO等服裝品牌的日本迅銷公司，近期將結束一間位於南韓首爾市中心的UNIQLO分店，由於適逢南韓國內發起拒買日貨運動，時機敏感，但迅銷公司否認收店與拒買運動有關。

日本每日新聞報導，經營優衣庫（UNIQLO）等服裝品牌的日本迅銷公司（Fast Retailing），近期將結束位於南韓首爾市中心的「UNIQLO鐘路3街店」，由於日韓關係惡化，南韓國內發起拒買日貨運動，也讓收店原因引發聯想。

不過，迅銷公司公關人員說，收店是因為租約到期，否認跟南韓拒買運動有關。

迅銷公司2005年9月首度進軍南韓市場，在首爾及仁川市內同時開3間分店，到今年7月底為止，已在南韓各地開設187間分店。

但日本政府從7月起強化對南韓出口管制等因素，造成日韓關係惡化，南韓國內發起對UNIQLO等日本產品的拒買運動。

日本讀賣新聞報導，南韓拒買日貨運動愈演愈烈，造成UNIQLO7月營業額下滑。

日本朝日新聞報導，迅銷公司雖否定收店跟南韓拒買運動有關，但似乎也認為對營業額會產生一定影響。

迅銷公司財務長岡崎健在7月11日的記者會上曾說，南韓拒買日貨運動應該不會持久到會影響長期營業額。

岡崎健這段發言被南韓媒體認為「輕視南韓消費者」，飽受批評，讓迅銷公司不得不兩度向南韓民眾致歉。

(中央社)