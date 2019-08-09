和美鎮嘉佃路712巷聚流竄著數十條野狗，處處都是廢棄物和垃圾。（吳敏菁翻攝）

和美鎮嘉佃路712巷聚流竄著數十條野狗，處處都是廢棄物和垃圾。（吳敏菁翻攝）

路霸得太可怕了，這裡是流浪狗大街嗎？和美鎮嘉佃路712巷聚流竄著數十條野狗，處處都是廢棄物和垃圾，成了附近民眾驚怕、閒人勿進的「禁區」，路人被狗追等事件也層出不窮，陳情不斷，但80多歲老翁，就住在橋上鐵皮屋養著這些狗狗，好心人也會剩菜剩飯來，讓問題棘手難解。

地方指出，這老伯伯愛狗成癖，自詡曾經是獸醫，但犯案被釋放出獄後，成了類似流浪人，搬貨櫃屋在橋上獨居，沒水沒電也能生活，還靠著老人年金，中午叫便當，餵食狗狗，竟越養越大群，去年最高還達到上百隻，附近民眾都只能避得遠遠，整條路都被「路霸」成了他的「豢養圈」。

議員賴清美指出，數量龐大的野狗成群流竄，追咬路人等，陳情不斷，去年動防所還發動幫這些狗狗進行結紮後，就地野放，有次附近果樹噴農藥，狗狗死掉不少，目前還有5、60隻。問題還不只是狗狗流竄，不少人將剩菜、餿水用塑膠袋包包，整袋就丟擲在巷路，老伯伯也到處撿拾廢棄物，讓這條巷子衝刺塑膠袋、菜渣等，骯髒得嚇人。

「都要成了病菌滋生場了！」、「沒想到，一條好好的路，可以被霸佔成了這樣子」、「到底有沒有公共衛生、公共安全的觀念啊」「被放逐禁區」，附近民眾都搖頭不已，只能閃遠一點。

賴清美指出，問題一直放著不管，一籌莫展，放成了環境毒瘤，卻不知誰要受害？其實，老伯伯年紀也大，行動也越來越不方便，應該想聯繫家人安養或是協助安置，問題很棘手，但得想辦法改善。

(中時 )