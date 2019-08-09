利奇馬颱風帶量大量降雨，台7線22.8K(羅浮)~60.8K(西村)及台9甲線14.5K(烏來)~19K(孝義)路段，8日晚間實施預警性封路，經最新氣象情資確認，9日中午過後降雨將逐漸趨緩，第一區養護工程處已於中午12時起解除台7線北橫及台9甲線新烏公路預警性封閉，並開放通行。

考量台7線北橫公路32.5K榮華橋附近，上邊坡仍屬不穩定，9日中午開放後採戒護通行方式，後續每日晚間7點至隔日上午6點仍維持預警性封閉。

此外，大溪區大鶯路769巷口旁8日晚間發生路面掏空，路面坑洞面積大約25平方公尺，同時造成自來水管破裂，9日上午自來水公司已前往進行搶修，已修復完畢，路面坍方部分持續搶修中。

8日晚間大鶯路面坍塌時，警方立即到場擺設交通圓錐警戒、實施交通管制措施警示用路人行車安全，目前該路段可單向通車，本件災害是否為自來水管破裂造成路面掏空或是地震、大雨所致，相關單位正在釐清中。

因颱風挾帶大量降雨，石門水庫自8日晚間10點增開排洪隧道，含發電、PRO計放水每秒410立方公尺，因分析入流增加率漸緩，9日上午7時已先關閉PRO，降低總放水量至約每秒378，9時之後再減出水總量至每秒265立方公尺。

(中時 )