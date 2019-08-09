颱風利奇馬來襲，新竹縣9日停止上班上課，依據中央氣象局資料顯示，新竹地區過去24小時雨量最大區域為尖石鄉、五峰鄉，2鄉亦出現零星土石坍方滑落狀況，13鄉鎮亦有部分路面淹水、路樹倒塌，幸未造成人員損傷，另尖石鄉9日上午也有數十戶停電。

根據中央氣象局資料顯示，新竹地區過去24小時累積雨量，以尖石鳥嘴山雨量站283.5毫米最多，五峰白蘭雨量站也有243毫米，由於雨勢較大，尖石鄉竹60線13公里處出現坍方、落石，目前恢復單線通車；30公里、33公里處也有路樹傾倒。

五峰鄉縣道122線37.8公里處亦有落石，目前僅單線雙向通車。由於考慮到颱風帶來的風勢、雨量恐危及土石流潛勢區，新竹縣政府8日預防性撤離2鄉329名居民，新竹縣政府也提醒民眾，儘管平地區域風雨較小，仍暫時勿前往海邊、山上，避免發生意外。

此外，新竹氣象站指出，今天的平均風力已從5到6級轉4至5級，最大陣風也從9至10級轉為8至9級，由於颱風預估路徑偏北，對新竹影響轉小，實際上部分風力還是有達到停班停課標準，而觀測站也有強風強雨的情況。

新竹氣象站呼籲，目前颱風漸漸遠離，暴風半徑縮小當中，但後續仍有間歇性降雨，雖北部降雨會趨緩，但受西南風影響，中部山區會開始下大雨，持續到下周一、二，另颱風遠離後吹向西南風的背風面的地區，如大台北、桃園、花東皆會出現高溫現象。

(中時 )