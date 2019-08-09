桃園區農會與復興區農會聯手拚外交。由中華民國四健協會邀請海外草根大使到台灣來體驗農村生活，此次桃園區與復興區農會共同接待來自加拿大的草根大使，到大溪有機農村參訪，並體驗在地小農美食，從農村體驗台灣之美，不過8日當天一早地震，也讓這名「嬌客」嚇得哭出來。

中華民國四健協會與海外多個國家有合作交流，每年派出草根大使互訪，此次由桃園區、復興區兩所農會共同接待年僅19歲的Cassidy，前往石門水庫碧蘿村有機農場實地參訪台灣農村並體驗在地美食。

Cassidy首度來到亞洲，對於第一站就來到台灣，最喜歡吃的就是芒果、木瓜與絲瓜等，並對玉米鬚茶特別感興趣，她表示台灣的農田比想像中的還大，環境相當漂亮，但天氣很熱。8日清晨正好發生地震，Cassidy更是從夢中驚醒，以為房子要塌了，讓她當場嚇得大哭。

桃園區農會總幹事黃炯倫表示，海外草根大使來訪主要是體驗台灣農村生活，住在農家並跟著下田，初步了解台灣農產業，把台灣好的一面展現給外國人，力拚國民外交。復興區農會總幹事曾庭筠則表示，過去復興區農會未曾接待過海外草根大使，此次合作辦理交流活動，希望未來有機會能加入推廣國民外交的行列。

(中時 )